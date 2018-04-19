Первая ступень Falcon 9 совершила посадку на платформу в Атлантике

С космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9, ее первая ступень совершила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане, сообщила компания SpaceX

Ракета стартовала в 1.51 со спутником НАСА TESS, который предназначен для поиска подобных Земле планет вне Солнечной системы.

Первая ступень отделилась через три минуты после пуска, через шесть – совершила посадку, передает РИА «Новости».

Напомним, владелец SpaceX Илон Маск заявил, что компания попробует сохранить вторую ступень ракеты-носителя после космического старта, признав, что это звучит «безумно».