Аккаунты Госдумы во «ВКонтакте» и Twitter подверглись массовой кибератаке

Официальные страницы Госдумы в соцсетях «ВКонтакте» и Twitter подверглись массовой спам-атаке.

«Массовая атака на официальные аккаунты Государственной думы во «ВКонтакте» и Twitter началась 18 апреля в 19.00. За час количество посещений на страницах ГД выросло на 20 тысяч и продолжает расти», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу Госдумы.

По словам представителя ГД, на страницах появляется около тысячи спам-комментариев в минуту.

Ранее в среду сообщалось, что сайт Роскомнадзора за период около полутора суток подвергся трем DDoS-атакам.