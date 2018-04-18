В Ливии взорвали машину начштаба армии Хафтара

Начальник штаба Ливийской национальной армии, которой командует Халифа Хафтар, выжил после того, как в городе Бенгази на востоке Ливии подорвали его автомобиль, сообщили СМИ.

Об этом сообщает Agence France-Presse.

В пятницу источник в Триполи сообщал, что Халифа Хафтар якобы скончался в Париже. Однако 13 апреля на ТВ показали сюжет, в котором фигурировал живой Хафтар.

Перед этим сообщалось, что Хафтар якобы перенес сердечный приступ. Утверждалось, что якобы находится на лечении в Иордании, по другим – во Франции.

Это сообщение опровергал командир оперативного отделения «Карама» в Бенгази Абдул Салам аль-Хаси.