У берегов Дании нашли «субмарину Гитлера»

В 10 морских милях к северу от Скагена – самого северного города Дании – обнаружена потопленная немецкая подлодка времен Второй мировой войны, U-3523, на которой, как ранее предполагали некоторые, немецкое руководство якобы могло быть доставлено в Аргентину.

U-3523 – одна из немецких подлодок типа XXI, которые начали вводить в эксплуатацию только в конце войны, из-за чего они не успели повлиять на ее исход. Диапазон действия этих подлодок впервые позволял им беспрепятственно доплыть до Южной Америки.

Предполагалось, что U-3523 была потоплена британской авиацией 6 мая 1945 года, однако ее местонахождение так и не было обнаружено. Это породило слухи о том, что она уплыла, а на ней находились руководство нацистской Германии во главе с Гитлером, пишет Daily Star.

Однако теперь подлодка найдена – она затонула в 10 морских милях от Скагена и в девяти милях западнее того места, на которое указывал британский бомбардировщик, уничтоживший субмарину.

В музее морской войны в Дании отметили, что никаких доказательств нахождения на этой подлодке нацистских лидеров или сокровищ Третьего рейха нет.

Директор музея Герт Норманн Андерсен заметил, что слух о ценностях, которые были на борту лодки, и о том, что на ней пытался убежать Гитлер, связан с тем, что это была очень современная по тем временам субмарина, которая могла доставить людей необычайно далеко. Однако на самом деле подлодка шла не в Южную Америку, а в Норвегию.

Андерсон также показал копию последней телеграммы с подлодки, отправленной 5 мая 1945 года, в которой не упоминается ни о каких драгоценных грузах или высокопоставленных пассажирах.

В прошлом году сообщалось, что исследователи из Германии Кирстен и Йоахим Якобсон обнаружили немецкую подводную лодку U-581, которая затонула в Атлантическом океане близ Азорских островов 75 лет назад, во время Второй мировой войны.