Минобороны отреагировало на заявления СБУ о способе переброски бойцов ЧВК в Сирию

Утверждения СБУ о якобы переброске крейсером «Варяг» в Сирию бойцов частной военной компании «Вагнера» с вооружением и боеприпасами являются «выбитыми псевдопризнаниями», заявило российское Министерство обороны.

По мнению Минобороны, СБУ опубликовала «очередные выбитые псевдопризнания задержанного россиянина о якобы переброске крейсером «Варяг» из Владивостока в Сирию «боевиков ЧВК «Вагнер» с тяжелым вооружением и боеприпасами», передает РИА «Новости».

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал руководство украинских спецслужб «малограмотным», и посоветовал консультироваться с командованием ВМС Украины или западными кураторами, «прежде чем сочинять небылицы».

«Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» никогда не заходил в сирийский Тартус. Для захода и швартовки боевых кораблей такого водоизмещения в пункте материально-технического обеспечения Тартус попросту нет соответствующих причалов», – пояснил Конашенков.

Он также отметил, что у крейсера «Варяг» конструктивно отсутствуют грузовые трюмы, в которых можно было бы перевезти тяжелую военную технику.

«По своему предназначению корабль класса «крейсер» не предназначен и не приспособлен для транспортировки военной техники и других крупногабаритных грузов военного назначения», – заключил Конашенков.

Ранее украинские СМИ сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины якобы допросили «свидетеля переправки в Сирию наемников частной военной компании «Вагнера» военно-морскими силами России».