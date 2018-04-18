Нефть WTI подорожала до уровня декабря 2014 года

Стоимость нефти марки WTI впервые с 4 декабря 2014 года превысила уровень 68 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в среду сообщалось, что нефть подорожала на данных API о снижении запасов в США.