Следователи обыскали ЧОП, охранявший школу в Стерлитамаке

СК провел обыски в офисе ЧОП, отвечавшего за контрольно-пропускной режим в школе, где школьник напал на учеников коррекционного класса.

СУ СК РФ по Республике Башкортостан провело обыски в квартире подростка, напавшего на школу в Стерлитамаке и в частном охранном предприятии, осуществляющем пропускной режим в школе. «В присутствии учителей опрашиваются школьники, ставшие очевидцами нападения 17-летнего подростка на одноклассницу и педагога, а также поджога класса. На данный момент изъята документация из органов профилактики правонарушений несовершеннолетних. Также допрошены родители подростка», – сообщает Следственный комитет.

Напомним, ранее в среду СК было возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего школьника по подозрению в «покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Также было возбуждено дело по факту «халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних».

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке (Башкирия) вооруженный ножом ученик напал на школу. Ранения получили три человека. Также в школе произошло возгорание. Первое сообщение о ЧП в школе поступило от ребенка, который увидел пожар.

Школьника задержали. Перед нападением он выложил на странице в соцсети видео из «Колумбайна».

Выяснилось, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения подозреваемого.

Напомним, с начала года в России произошло немало резонансных нападений на школы. Первый инцидент произошел в Перми, пострадали 15 человек. Затем в Бурятии школьник напал на других учеников, в результате пострадали семь человек.

В Тыве суд оштрафовал на 5 тыс. рублей подростка, дважды ударившего одноклассника ножом. В Башкирии школьник, защищаясь от одноклассника, который душил его и вымогал деньги, ударил обидчика ножом.

В феврале депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Шубин представил законопроект, в соответствии с которым комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) может получить право отправлять детей, демонстрирующих общественно опасное поведение, на медицинское и психологическое обследование.