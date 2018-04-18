Дождь помешал Латвии укрепить границу с Россией

Ливни, приведшие в 2017 году к наводнению на востоке Латвии, помешали работам по укреплению границы с Россией, заявил министр внутренних дел страны Рихард Козловскис.

«В этом году границу укрепить не успеют. Возможно, это удастся в следующем году, помешали ливни», – передает РИА «Новости» со ссылкой на LTV слова Козловскиса.

Он был вынужден признать также, что погранохрана испытывает кадровый голод. В данный момент Латвии не хватает более 200 пограничников.

Козловскис заявил также, что до 2020 года также необходимо привести в порядок границу с Белоруссией.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что бегущий из Латвии в Россию медведь сломал забор на границе.