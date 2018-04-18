Сын Че Гевары назвал Крым частью России

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18 апреля, среда | Последнее обновление — 16:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:ОЗХО опровергла наличие вещества BZ в образцах из Солсбери
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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России
Офицеры «москитного флота» собрались бежать в Крым
Правда о фальшивой «химатаке» сулит Трампу и Мэй большие проблемы
Чешско-польские БМП не спасут украинскую пехоту
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Серьезные волнения гарантируют Армении тяжелые травмирующие последствия
Андрей Бабицкий, журналист
Почему мода на все антироссийское продолжает оставаться на постсоветском пространстве устойчивым трендом, несмотря на то, что курс на евроинтеграцию никак не улучшил положения дел в выбравших его государствах? Ответ очевиден. Подробности...
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Дерипаске надо было поплотнее нашпиговать «Русал» американскими деньгами
Сергей Шмидт, историк (Иркутск)
Один из самых интересных моментов в теме «плохо подготовились к новой холодной войне» – недостаточно глобализировались. Да-да, в том и прикол. Подробности...
Вся планета ждет ответный ход России
Эдуард Биров, журналист
Ракетно-бомбовый удар США по Сирии вызвал две крайние реакции – алармистскую и бравурную. И та и другая неадекватны и опасны. На самом деле ситуация проще и сложнее одновременно. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев
Выборы президента России онлайн
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Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая
В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаютсяПодробности...
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Названа победительница «Мисс Россия – 2018»
Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфировПодробности...
Сирия отразила нападение США (фото)
США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлетеПодробности...
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