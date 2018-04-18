Сын Че Гевары назвал Крым частью России

Эрнесто Гевара, сын латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, заявил, что на Кубе Крым воспринимают как территорию России.

«У нас есть информация. Мы знаем, что Крым русский, что Крым – это Россия», – передает РИА «Новости» ответ Гевары на вопрос, каким кубинцы воспринимают Крым: территорией России или спорной.

Он отметил, что для Кубы Россия и Украина являются странами бывшего социалистического лагеря.



«Я не буду давать никакого своего личного частного мнения, потому что я считаю, что мы не имеем право комментировать внутренние дела вашей страны. Россия должна свои конфликты и проблемы улаживать сама. Мы не можем давать никаких советов, а можем только относиться с уважением. Мы уверены, что вы эти проблемы и конфликты решите так, как должно быть», – сказал Гевара, открывая в Симферополе выставку архивных фотодокументов, посвященную его отцу.