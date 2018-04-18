ЦИК поручил проверить случаи возможного двойного голосования на выборах президента

По данным ЦИК, около 680 человек могли злоупотребить возможностью голосовать по месту пребывания на основании поданного заявления и проголосовать дважды на президентских выборах, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«По нашим оценкам сегодня, кто мог злоупотребить – 678 человек», – сказал он на заседании ЦИК, передает ТАСС.

Булаев добавил, что региональным избиркомам поручено провести проверку на 1 тыс. участках, где могли быть такие случаи повторного голосования. Он подчеркнул, что в случае выявления двойного голосования материалы будут направлены в Следственный комитет.

В свою очередь член ЦИК Сергей Сироткин по итогам проведенной проверки в республике заявил, что серьезных нарушений закона избиркомами КЧР во время выборов президента не найдено.

«Фактов несоблюдения законодательства РФ о выборах со стороны избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики и нижестоящих избирательных комиссий, которые могли бы повлечь за собой серьезные массовые нарушения избирательных прав граждан на территории региона, выявлено не было», – сказал он на заседании ЦИК.

При этом Сироткин отметил, что работа избирательных комиссий в республике сопровождалась рядом недочетов. В частности, по его словам, избирательная документация хранится в территориальных избирательных комиссиях с нарушениями. Это может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до того, что могут быть подвергнуты сомнению результаты выборов. Также он отметил, что качество обучения членов территориальных и участковых избиркомов в регионе проводилось на невысоком уровне.

«По 14 избирательным участкам документы переданы в суд, после принятия судом решения комиссия должна отреагировать на эти решения, проанализировать работу участковых комиссий и сделать определенные выводы», – заметил Сироткин.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила в свою очередь, что «озабоченность вызывает деятельность ряда отдельных территориальных избирательных комиссий» и нарушения с выдачей наблюдателям, членам комиссий с совещательным голосом копий протоколов. «Умышленно выдают такие копии протоколов, которые потом в судах, поскольку они выданы с целым рядом нарушений, просто не принимаются», – сказала она.

В начале апреля сообщалось, что Центризбирком России планирует создать беспрецедентно новую избирательную систему к следующим федеральным выборам.