Минобороны испытало новую технику в условиях Крайнего Севера

Минобороны испытало новую колесную технику и гусеничные транспортеры на Крайнем Севере, заявил замглавы ведомства Юрий Борисов.

«Колесная техника Брянского автомобильного завода и двухзвенные гусеничные тягачи Горьковского и Избербашского заводов выдержали испытания и подтвердили свои эксплуатационные характеристики в условиях экстремальных температур Крайнего Севера и снежной целины», – передает ТАСС слова Борисова на едином дне приемки военной продукции.

Он добавил, что также была подтверждена способность обеспечивать автономность и поддержание микроклимата в обитаемых отделениях, а также возможность движения по глубокому снегу.

Борисов уточнил, что испытания проводились в марте в природно-климатических условиях Кольского полуострова в районе поселка Печенга Мурманской области.

Кроме того, по словам замминистра, Военно-морской флот получил в первом квартале 2018 года солидное пополнение.

«В интересах Военно-морского флота приняты прошедший ремонт ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ «Тула», три корабля и судна обеспечения вспомогательного флота, два вертолета, 46 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр», – сказал Борисов.

Он отметил, что в Мурманске принято в состав флота судно тылового обеспечения проекта 23120 «Эльбрус», построенное на судостроительном заводе «Северная верфь», а очередная партия крылатых ракет морского базирования «Калибр» готова к отгрузке на опытном конструкторском бюро «Новатор» в Екатеринбурге.

Напомним, ранее в среду министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что некоторые новейшие образцы техники, в том числе беспилотники, будут впервые продемонстрированы в Москве на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.