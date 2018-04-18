Песков отказался комментировать предложения Госдумы по ответу на санкции США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать предложения депутатов об ответных мерах на санкции США.

«Пока, вы знаете, идет дискуссия, идут комментарии от депутатов, пока на этой стадии я не считаю возможным участвовать в этой дискуссии, пока идет работа», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее в среду председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что российские сенаторы подготовят поправки к разработанному в Госдуме законопроекту о санкциях в отношении США, в нынешнем виде документ не готов для принятия.

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.