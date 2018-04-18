Посол назвал проблемой ядерные испытания КНДР у границ России

Ракетно-ядерная программа Северной Кореи является большой проблемой и для России, и проводимые Пхеньяном испытания вызывают серьезные опасения, заявил посол России в КНДР Александр Мацегора.

Мацегора подчеркнул, что северокорейская ракетно-ядерная программа является большой проблемой, и для России «эта проблема, может быть, гораздо актуальнее, чем для кого бы то ни было», передает РИА «Новости».

Так, полигон, где проводятся испытания, находится в непосредственной близи с российской границей.

«Поэтому всегда когда это случается (испытания), это вызывает у нас очень серьезные опасения», – заявил Мацегора в интервью «Общественному телевидению Приморья».

Он добавил, что «мы откровенно говорим нашим северокорейским партнерам, что это не может нас радовать и не может нас удовлетворять».

«Наша позиция такая: обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности соседа нельзя. Вот тот посыл, который мы адресуем. Надо учитывать, что поблизости от полигона находится Россия – это то, что нас беспокоит в первую очередь, находится Владивосток. И, конечно, просто закрывать глаза на то, что здесь творится, в этой связи мы не можем», – сказал посол.

Он отметил, что именно по этой причине Россия поддерживает международные санкции в отношении КНДР.

«Мы хотим, чтобы проблемы обеспечения безопасности КНДР решались с учетом интересов всех находящихся здесь государств, с учетом сохранения мира, спокойствия и стабильности», – констатировал Мацегора.

Посол заявил также, что Москва строго выполняет все решения Совбеза ООН по КНДР, хотя они «граничивают наше сотрудничество в экономической области, в финансовой области, осложняют серьезно наши связи в других практических областях».

При этом «какие бы процессы ни шли, позитивные или негативные, все равно Северная Корея всегда была и остается рядом с Россией», «мы сотрудничали и будем сотрудничать во всех отношениях, со всех точек зрения».

Кроме того, Москва надеется, что идеи Ким Чен Ына по межкорейскому взаимодействию дадут практические результаты.

Напомним, глава МИД КНДР Ли Ен Хо в апреле посетил Россию с официальным визитом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что принял приглашение северокорейского министра посетить Пхеньян.