Названа причина обрушения здания в центре Москвы

К обрушению здания в Пушкаревом переулке в центре Москвы привело нарушение собственником технологий строительства, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Так, собственник здания «начал заглублять фундамент», который «опустился от двух до трех метров ниже по грунту», что и стало причиной обрушения частей двух пролетов, передает слова Бирюкова РИА «Новости».

Он добавил, что московские власти оперативно отреагировали на инцидент.

«Мы не допустили обрушение рядом стоящих зданий. Жителей временно разместили в гостинице, чтобы не допустить дополнительного травмирования. Когда обрушились первые пролеты, части здания, было принято решение в ночь закачать около 900 кубометров бетона – мы это сделали оперативно –одновременно работали два бетононасоса и около полутора сотен бетоновозов», – рассказал заммэра столицы.

Напомним, шестиэтажное здание в Пушкаревом переулке в центре Москвы, находящееся на реконструкции, частично обрушилось в воскресенье. Обвалилась наружная стена дома. Пострадавших нет.