Индия решила добиться от США компенсации за введенные пошлины

Вслед за Европейским союзом и Китаем Индия намерена добиться компенсации от США во Всемирной торговой организации (ВТО) за ввозные пошлины на сталь и алюминий, сообщили в Федерации торгово-промышленных палат страны (FICCI).

Источник в FICCI сообщил, что со стороны Индии «такое намерение действительно есть», передает РИА «Новости».

Ранее другой представитель этой организации заявлял, что в Индии продолжат внимательно следить за развитием ситуации с американскими пошлинами, подчеркнув, что «подобный протекционизм вызывает сожаление».

Индийские эксперты также считают, что действия со стороны США в этом вопросе «создают опасный прецедент», который «создает угрозу мировому экономическому порядку, сложившемуся при главенствующей роли ВТО».

Напомним, в начале апреля Россия начала прорабатывать пошлины в ответ на действия США. До этого замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, заявил, что Россия планирует обратиться в суд ВТО из-за введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на сталь и алюминий.

В начале марта Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия «в защиту национальной безопасности» США. В Германии заявили, что пошлины США противозаконны. ЕК пообещала ввести торговые меры против США, если пошлины на импорт стали и алюминия коснутся ЕС.

Ранее министерство торговли США предложило ввести пошлину в размере 53%, а также квоты на импорт стали из России, КНР, Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Коста-Рики, Малайзии, Таиланда, Турции, Южной Кореи и ЮАР. В торгпредстве России в США констатировали рост протекционизма в торговой политике Вашингтона.