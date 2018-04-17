Племянница Скрипаля объяснила появление записи разговора с его дочерью Юлией

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория в эфире радио «Эхо Москвы» объяснила, как получила запись телефонного звонка со своей двоюродной сестрой Юлией.

Муж Виктории работает системным администратором, а в телефоне, по которому она разговаривала с Юлией Скрипаль, стоит программа записи звонков, передает РИА «Новости».

«Запись возникла очень просто: на телефоне стоит просто программа, которая пишет все звонки. Если вы хотите знать, почему у меня телефон хорошо подкован – у меня муж системный администратор», – рассказала племянница Скрипаля.

По ее словам, об инциденте в Солсбери она узнали из интернета. Официальные лица Великобритании не связывались с ней, чтобы сообщить о том, что произошло с ее близкими родственниками.



«Я звоню в посольство Великобритании здесь в Москве. Первым делом звоню сюда, потому что там (в Лондоне – прим. ВЗГЛЯД) еще ничего не открыто... Звоню, представляюсь, говорю, «какие документы мне надо предоставить вам, чтобы узнать о здоровье Сергея Викторовича», – вспомнила Виктория.

Она отметила, что в британском посольстве ей пообещали перезвонить, но этого не случилось. Племянница Скрипаля добавила, что именно она рассказала журналистам, что женщина, отравленная вместе с экс-полковником ГРУ – его дочь, а не «последняя любовь».



«В 9 утра я увидела сообщение от корреспондентов «Би-би-си», и они со мной связались... Я им сказала – это Юлия Скрипаль. Потому что если Юлия не отвечает (на звонки – прим. ВЗГЛЯД), я точно знала, что это она... Ну, нет у него никаких женщин. Умерла жена, умер сын, и осталась только дочь. И общался он только с дочерью», – сказала Виктория.

Ранее сообщалось, что племянница Скрипаля поговорила по телефону с его дочерью Юлией. В эфире телеканала «Россия 1» была обнародована запись разговора. До этого Виктория Скрипаль предположила, что они могли отравиться морепродуктами, а также говорила, что хочет забрать двоюродную сестру из Британии в Россию.

В начале апреля российское посольство в Лондоне направило ноту в дипломатическое представительство Великобритании в Москве с просьбой выдать визу Виктории Скрипаль.