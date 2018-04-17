Огромная часть железнодорожных путей в России признана нуждающейся в ремонте

В неудовлетворительном состоянии находятся около 25 тыс. км железнодорожных путей в России, говорится в докладе Генпрокуратуры, подготовленном для Совета Федерации.

В докладе сообщается, что генпрокуратура выявила «многочисленные недостатки, связанные с некачественным ремонтом локомотивов и вагонов, неудовлетворительным состоянием железнодорожных путей, почти треть из них (25 тыс. из 86 тыс. км) нуждаются в ремонте», передает РИА «Новости».

Также отмечается, что в 2017 году на железнодорожном транспорте в России произошло 19 крушений (в 2016 году – 17) и шесть аварий (в 2016 году – столько же). Травмы получили 2551 человек, погибло 1738 человек.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в апреле на железнодорожном переезде в Крыму в результате столкновения микроавтобуса и электропоезда погибли пять человек.

В марте в Тверской области колесная пара локомотива пассажирского поезда Санкт-Петербург – Белгород сошла с рельсов, обошлось без жертв. В марте же в Самарской области сошедший с рельсов грузовой вагон смертельно травмировал двух мужчин. В феврале в Приморском крае группа вагонов столкнулась с грузовым поездом.

В декабре 2017 года грузовой поезд сошел с рельсов после столкновения со стадом коров на перегоне Ташеба – Хоных в Хакасии.

В апреле 2017 года в Москве произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Москва – Брест и электрички Вязьма – Москва, в результате которого пострадало 50 человек. По этому факту было возбуждено уголовное дело. После аварии Ространснадзор провел проверку и заявил, что проезд на московских электричках может быть опасным.