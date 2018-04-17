Дуров начал платить биткоинами администраторам «анонимайзеров»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN, которые поддерживают его сервис.

«В рамках Цифрового Сопротивления – децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса – я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели», – написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он призвал всех присоединиться и участвовать в «Цифровом сопротивлении» с помощью настройки VPN-серверов и proxy или их финансированием.

Дуров указал, что власти России ведут борьбу в том числе с «независимыми сервисами proxy/VPN».

Он поблагодарил за поддержку и преданность Telegram. По его словам, надзорные органы России «готовы блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов», не считаясь с тем, что потери несут также сторонние проекты.

«Хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен нам по личным соображениям», – заявил основатель мессенджера.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство ищет VPN-сервисы и прокси-серверы, которые позволяют пользователям Telegram обходить блокировку мессенджера. Эти серверы также блокируются. Может быть ограничен доступ к миллионам IP-адресов.

Напомним, в пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России.