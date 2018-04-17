Медведев рассказал о приоритетах при оказании помощи компаниям под санкциями

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пообещал поддержку попавшим под санкции компаниям, которая будет конвертирована в «меры развития».

«Компаниям, которые находятся в санкционном списке, мы будем оказывать поддержку, помощь, направленную в первую очередь на сохранение рабочих мест, на сохранение производств. Мы должны постараться конвертировать эти меры поддержки в меры развития, чтобы помощь государства была не просто опорой для этих компаний, но и была по мере возможности направлена на их дальнейший рост», – цитирует Медведева ТАСС.

Глава кабмина также отметил, что «есть немало актуальных задач и для власти, и для бизнеса, которые нужно решать вместе», отметив «ту ситуацию, которая связана с очередным витком антироссийских санкций».

«Нам особенно важно сообща находить ответы на те меры давления, которые предпринимаются в отношении российских компаний, да и что скрывать - российской экономики в целом», – отметил премьер.

Также он отметил, что в Москве «хорошо понимают», что санкции США против Российских чиновников, олигархов и компаний – это «нелегитимные способы решения политических задач экономическими методами». Также Медведев добавил, что имеет в виду «недобросовестную конкуренцию и просто неприемлемые в правовом смысле решения».

Напомним, 11 апреля Медведев заявил, что санкции США, введенные против ряда российских металлургических компаний, являются борьбой не с конкретными предпринимателями, а в целом за рынок. До этого он отмечал, что Москва считает нелегитимными новые санкции Вашингтона и оставляет за собой право на ответные меры, в том числе в части действующих торговых соглашений.

США 6 апреля ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новые санкции будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса.