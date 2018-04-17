Опубликована панорама Крымского моста «из окна поезда»

В Сети появилось панорамное фото, на котором запечатлен вид на Крымский мост «из окна поезда».

Фото приводит инфоцентр «Крымский мост».

«Надвижка пролетов на железнодорожной части моста», – говорится в комментарии.

В Twitter инфоцентра уточнили, что «такой вид (на мост – прим. ВЗГЛЯД) будет из окна поезда».

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к пусконаладочным работам автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на Крымском мосту.