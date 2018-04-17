Вице-президент Филиппин извинилась за улыбку у мемориала жертвам Холокоста

Вице-президент Филиппин Лени Робредо принесла извинения за фотографию, на которой она с другими филиппинскими чиновниками позирует, улыбаясь, на фоне мемориала жертвам Холокоста в Берлине, пишет газета Philippine Star.

«Хотя не было в этом злого умысла, я несу полную ответственность, поэтому я бы хотела извиниться за любую обиду, причиненную чувствам людей», – цитирует Робредо РИА «Новости».

Опубликованная в соцсетях фотография улыбающейся Робредо с филиппинскими чиновниками вызвала шквал критики. Выложивший снимок в Сеть чиновник впоследствии удалил ее и извинился.