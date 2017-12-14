Киев решил лишить Савченко звания Героя Украины

Администрация президента Украины продумывает юридические пути, которые позволят лишить Надежду Савченко звания и медали Героя Украины.

«Позиция должна быть максимально внятной: нужно объяснить, зачем ее лишают звания и звезды Героя», – сообщил источник украинского издания «Вести» в администрации президента.

В департаменте по госнаградам пояснили, что лишение звания возможно при наличии обвинительного судебного решения. Но, напоминает издание, без этого можно обойтись, если будет найдено несоответствие в процедуре назначения. Так, в 2010 году Донецкий окружной админсуд лишил посмертного звания Героя Украины Степана Бандеру из-за того, что тот никогда не был гражданином страны.

В понедельник Надежда Савченко возобновила голодовку, после того как выяснилось, что проведение теста на полиграфе было перенесено.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Савченко приостановила голодовку, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф. В начале марта Савченко арестовали в связи с подозрениями в подготовке теракта в Верховной раде. В ответ она объявила голодовку.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку», а также о том, как Киев второй раз сделал из Савченко национального героя.