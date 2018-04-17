Клименко предложил лечить в психушке телеграмофилов и роскомнадзорофобов

Советник президента России Герман Клименко пошутил о необходимости положить в психиатрический стационар тех, кто любит Telegram и боится Роскомнадзора.

«Учитывая экстраординарность текущих событий и их негативное влияние на популяцию, договариваюсь с заместителем главного врача поликлиники № 220 (что на улице Заморенова) о срочном открытии двух психиатрических стационаров для пребывания в них телеграмофилов и роскомнадзорофобов. На разных этажах. Это обязательное условие», – написал Клименко на своей странице в Facebook.

Ранее Герман Клименко заметил, что создатель мессенджера Telergram Павел Дуров уже два с половиной года наотрез отказывается разговаривать с государством. Также, по его мнению, после решения суда все чиновники должны покинуть Telegram.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реальных причинах того, почему Павел Дуров отказался передать ключи шифрования ФСБ.