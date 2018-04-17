Суд признал законным наказание для McDonald's за сверхкалорийные бургеры

Арбитражный суд Москвы признал законным административный штраф в 450 тыс. рублей, наложенный Роспотребнадзором на McDonald’s за продажу бургеров с повышенным содержанием углеводов.

«Выявленное нарушение является существенным, поскольку создает прямую угрозу безопасности жизни и здоровью людей, нарушает права потребителей на приобретение качественной и безопасной продукции», – приводит РИА «Новости» решение суда.

Представитель McDonald's не присутствовал на заседании. У компании есть 10 дней для апелляционного обжалования судебного акта.



В решении говорится, что Роспотребнадзор в декабре 2017 года провело проверку ресторана McDonald's на улице Миклухо-Маклая в Москве. Специалисты ведомаства обнаружили, что предприятие вводит клиентов в заблуждение о потребительских свойствах готовой продукции.

К примеру, в бургере «Биг Мак» вместо заявленного содержания углеводов 42 г/100 г было обнаружено более 60 г/100 г. Энергетическая ценность составила 570 ккал/100 г вместо 503 ккал/100 г, заявленной в технологической карте. Подобные нарушения были обнаружены в блюдах «Чизбургер Де Люкс» и «Гриль Гурмэ».

По итогам проверки Роспотребнадзор оштрафовал ООО «Макдоналдс» на 450 тыс. рублей. Компания попыталась обжаловать решение в Арбитраже, однако 10 апреля суд отказал заявителям.