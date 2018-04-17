Песков: Обвинения в хакерстве девальвировались

Западные спецслужбы, обвинившие российских хакеров во взломах сетевого оборудования, не утруждают себя поиском хоть какой-то аргументации, эти несостоятельные обвинения сейчас полностью девальвировались, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не могу, потому что мы не знаем, на чем основываются эти очередные обвинения. Как правило, такие обвинения уже с абсолютной легкостью озвучиваются, и никто даже не утруждает себя поиском хоть какой-то аргументации. Соответствующим образом мы относимся к таким заявлениям», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как Кремль может ответить на обвинения.

Он отметил, что никто не утруждает себя поиском хоть какой-то, пусть даже слабой аргументации.

«Поэтому суть и характер, необоснованный характер этих обвинений – он никак не меняется. И, с нашей точки зрения, эти несостоятельные обвинения сейчас полностью девальвировались», – сказал Песков.

Напомним, в понедельник спецслужбы Британии и США заявили, что хакеры, поддерживаемые российскими властями, провели «глобальную кампанию по кибершпионажу» в отношении правительственных структур, предприятий и критически важных объектов инфраструктуры, заразив компьютерные маршрутизаторы по всему миру.