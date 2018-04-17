Канадский МИД заявил, что Москва перешла «красную линию»

Диалог с Россией необходим, но Москва перешла «красную линию» в «деле Скрипалей», заявила глава МИД Канады Христя Фрилэнд журналистам в Берлине на брифинге с немецким коллегой Хайко Маасом.

«Диалог с Россией необходим. Хотя одновременно мы показываем, что события в Солсбери и поддержка режима Асада является переходом «красной линии», – передает РИА «Новости» слова Фрилэнд.

Она подчеркнула, что высылая российских дипломатов, Канаде «было очень важно показать свою солидарность с Великобританией».



Напомним, главы МИД стран G7 заявили, что Москва, «вероятно», несет ответственность за инцидент в Солсбери. При этом никаких доказательств предоставлено не было, но G7 не видит «альтернативного объяснения».

Российских дипломатов выслали из Канады в рамках международного ответа на отравление российского экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Представители МИД Канады заявили, что российские дипломаты в действительности были «сотрудниками разведки или лицами, использовавшими свой дипломатический статус с целью подрыва безопасности Канады или вмешательства в нашу демократию».

Премьер Канады признался, что выдворение российских дипломатов – месть за «дедушку-нациста».

В СВР сообщили, что из 152 высланных Западом российских дипломатов было только три действующих сотрудника Службы внешней разведки.