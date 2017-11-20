Суд ЕС признал незаконной вырубку Польшей Беловежской пущи

Польша нарушила законы Евросоюза, начав крупномасштабную вырубку леса на территории Беловежской пущи, заявили в Европейском суде.

В суде отметили, что такое решение польской стороны представляет угрозу для многих вид птиц и насекомых и идет вразрез с программой Евросоюза по охране биоразнообразия на территории стран сообщества, передает ТАСС.

Напомним, 2 февраля 2018 года министр окружающей среды Польши Хенрык Ковальчик заявил, что страна сейчас не ведет вырубку Беловежской пущи.

20 ноября суд Евросоюза постановил, что Польша должна ежедневно платить 100 тыс. евро штрафа, пока не прекратит вырубку Беловежской пущи.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандале вокруг Беловежской пущи, главным фигурантом которого стала Польша.

В июле прошлого года вице-председатель суда ЕС в предварительном порядке запретил Польше вырубку Беловежской пущи на основании иска, поданного Еврокомиссией. Варшава ответила на претензии суда ЕС, заявив, что вырубаются только «угрожающие общественной безопасности», а также «мертвые и ослабленные» деревья.