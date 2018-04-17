Украина заподозрила КС России в нарушении своей целостности

Украина подозревает судей Конституционного суда России в нарушении целостности государства после присоединения Крыма, сообщил на совместном заседании комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности замгенпрокурора Саак Карапетян.

«Накануне Украина прислала запрос (об оказании правовой помощи) в отношении судей Конституционного суда, всех судей, которых подозревает в нарушении целостности государства (по Крыму)», – передает ТАСС слова Карапетяна.

Напомним, 20 ноября Киев направил Москве очередную ноту протеста в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым.

В августе МИД Украины также передавал российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи с поездкой Владимира Путина в Севастополь. До этого Киев поступал аналогично 24 июля.