Муж Собчак упал к ногам актрисы Исаковой

Супруг Ксении Собчак Максим Виторган опубликовал фото в соцсети, где лежит у ног актрисы Виктории Исаковой, и назвал себя скромным рабом сцены.

Актер театра и кино Максим Виторган опубликовал в Instagram фотографию, где он с актерами Евгением Стычкиным и Агнией Кузнецовой лежит у ног актрисы Виктории Исаковой. Фото сделано в рамках спектакля в Гоголь-центре.

«Зрителям, которые устроили нам вчера овацию и не отпускали со сцены и из-за которых Вика опоздала-таки на премию низкий поклон от скромных рабов сцены», – написал актер.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 16 Апр 2018 в 9:23 PDT

Подписчики рассыпались в комплиментах актрисе Исаковой.

Напомним, ранее журналист Ксения Собчак прокомментировала слухи о сложностях в отношениях с мужем Виторганом. Она опубликовала пост, в котором призналась, что любит мужа, несмотря на его «ворчания».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 15 Апр 2018 в 9:09 PDT

«Off-mode. Как же прекрасно любить своего мужа так сильно, спустя пять лет и все его «ворчания».

Ранее блогер Лена Миро раскритиковала Собчак за поездку в США с подругами и флирт с Павлом Дуровым.