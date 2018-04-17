Против экс-замглавы ФСИН возбуждено новое дело

Пятое по счету уголовное дело возбуждено в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, на этот раз его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, Коршунову инкриминируется нецелевое расходование более 190 млн рублей при строительстве СИЗО в Крыму, передает ТАСС.

«В отношении Коршунова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность РФ, и повлекшие тяжкие последствия»). Его действиями причинен ущерб государству на общую сумму не менее 193 млн рублей при осуществлении строительства следственного изолятора на 366 мест в Симферополе», – сказал источник, уточнив, что данный изолятор «до настоящего времени не построен и не сдан в эксплуатацию».

Напомним, замглавы ФСИН Олега Коршунова задержали в сентябре прошлого года по подозрению в должностных преступлениях. По некоторым данным, речь шла о недостаче при строительстве СИЗО «Кресты-2».