Послы ряда стран поддержали представителя САР в Пхеньяне

В Пхеньяне послы России, Палестины и Ирана провели встречу с послом Сирии в знак солидарности с сирийским народом после ракетного удара западных стран, сообщает российское посольство в КНДР.

«Аккредитованные в КНДР послы, военные атташе и старшие дипломаты посольств Российской Федерации, Исламской Республики Иран и Государства Палестина с супругами посетили резиденцию Посла Сирийской Арабской Республики Таммама Сулеймана», – следует из сообщения, размещенного на Facebook.

Делегация выразила «свою солидарность с народом Сирии, который ведет многолетнюю ожесточенную борьбу с силами террора и экстремизма в условиях неприкрытой агрессии со стороны ряда западных стран, грубо попирающих международное право».

Отмечается, что «общение с нашими сирийскими друзьями убедило (...) в их оптимизме и вере в окончательную победу».

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Во время атаки по Сирии применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM