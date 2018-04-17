В Раде объяснили невыполнение Минских соглашений Киевом

Киев не заинтересован в прекращении конфликта в Донбассе, заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

Мураев заявил в эфире телеканала «Украина 112», что власти Украины не выполняют Минские соглашения, так как их не волнует прекращение войны.

«Власть не предложила ни закон об амнистии, ни закон о выборах (на Донбассе), ни изменения в конституцию на сегодняшний день. Она (украинская власть – прим. ВЗГЛЯД) не заинтересована в прекращении этого конфликта», – передает слова депутата РИА «Новости».

При этом, подчеркнул Мураев, разговоры об урегулировании ситуации на Донбассе «продолжатся в предвыборной риторике избирательной кампании любой партии».

Он добавил, что внефракционные и «именующие себя оппозиционными» депутаты Рады все же предлагают законопроекты для выполнения Минских соглашений.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о своей «тактике мелких шагов, которым аплодируют все», направленной на поэтапное возвращение Киеву контроля над Донбассом.

18 января Верховная рада Украины приняла закон о «реинтеграции» Донбасса. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор».