Лондон не опроверг заявления о возможной кибератаке против России

Британские власти так и не опровергли заявления своих парламентариев о том, что Лондон может предпринять кибератаку против России, сообщило российское посольство.

О возможном «развертывании» Великобританией «наступательных кибермощностей» против России заявляли британские парламентарии, эксперты и СМИ. Посольство обратило внимание, что ни глава правительства, ни МИД Великобритании прямо не опровергли такие заявления, передает РИА «Новости».

В посольстве отметили, что в британских СМИ вновь начали звучать предупреждения о киберугрозах со стороны России, которая якобы собирается так «отомстить» за ракетный удар по Сирии. Москва подчеркнула, что не планирует предпринимать против британской стороны кибератак и ждет от Лондона таких же заверений.

Россия считает разговоры о киберугрозе с ее стороны «примером опрометчивой, провокационной и необоснованной политики». Москва разочарована, что политики Великобритании высказывают такие обвинения «без предъявления каких-либо доказательств» или попыток «прояснить ситуацию».

Посольство напомнило, что Москва не раз предлагала Лондону создать двусторонние механизмы для взаимодействия в сфере информационной безопасности, Британия их игнорировала.

Напомним, британские СМИ сообщили, что Великобритания задумалась о кибератаке против России в ответ на возможное «нападение» российских хакеров на британскую национальную инфраструктуру.