Появились сведения о гибели российского военного в Думе

По неподтвержденным данным, 11 апреля в сирийской Думе погиб боец военной полиции России, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве.

«Как стало известно, 11 апреля, в городе Дума на установленном СВУ подорвался боец Военной полиции РФ», – сообщается в Telegram-канале WarJournal.

Также было опубликовано фото погибшего военнослужащего. Он сфотографировался на фоне уничтоженной бронетехники боевиков.

В начале марта также сообщалось о гибели в Восточной Гуте жителя Волгоградской области, 22-летнего военнослужащего Александра Солопова.