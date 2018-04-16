Джордж Мартин рассказал о воскресшем персонаже «Игры престолов»

В новом романе «Ветра зимы», шестой книге цикла «Песнь Льда и Огня», писатель Джордж Мартин планирует продолжить повествование об одном из ключевых персонажей, который воскрес и изменился до неузнаваемости.

«В книге персонажей можно воскресить. После того, как Кейтилин воскресла как Леди Стоунхарт, она становится мстительным, бессердечным убийцей», – рассказал Мартин в интервью Сinemablend.

«В шестой книге (роман «Ветра зимы», над которой сейчас работает Мартин, – прим. ВЗГЛЯД) я все еще продолжаю о ней писать. Она является важным персонажем серии», – добавил он.

Джордж Мартин выразил надежду, что создатели сериала также вернут этого персонажа.

Леди Винтерфелла Кейтилин Старк была жестоко убита на Кровавой свадьбе еще в четвертой книге «Песни...» под названием «Буря мечей». В сериале «Игра престолов» этот персонаж после тех жутких событий больше не появляется, но Мартин пишет о ее воскрешении в следующей книге – «Пир Стервятников».

Напомним, в августе 2017 года Джордж Мартин рассказал, что убивает главных героев своих книг для того, чтобы постоянно держать читателей в напряжении и страхе.