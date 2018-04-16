Путин призвал ужесточить ответственность за нарушение прав работников

Президент России Владимир Путин призвал ужесточить ответственность для собственников предприятий за неисполнение обязательств перед их коллективами или клиентами.

Как сообщает сайт Кремля, в подмосковной резиденции Ново-Огарево Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, которая подняла вопрос ситуаций, в которых нарушаются права трудовых коллективов.

«Я подготовила к вам обращение. Проанализировав вопросы невыполнения трудовых обязательств перед коллективами, мы пришли к выводу, что нередко собственники предприятий остаются при хорошей недвижимости, при достаточно больших денежных капиталах, а перед коллективами они ответственности не несут», – отметила уполномоченный по правам человека.

В свою очередь, Владимир Путин согласился с тем, что похожая ситуация происходит и в банковской сфере, в связи с чем нужна серьезная ответственность для собственников, чтобы они стремились выполнять свои обязательства в полном объеме.

«Собственники банков не несут субсидиарной ответственности в случае неблагоприятного развития ситуации и банкротства этих финансовых предприятий. Мы должны самым внимательным образом проанализировать практику и подумать, как эту ситуацию исправить, с тем чтобы ответственность на всех участниках этого процесса лежала достаточно серьезная и они стремились бы к исполнению всех своих обязательств перед клиентами, перед трудовыми коллективами», – отметил Путин.

По его словам, «это действительно очень большая, серьезная тема», над которой все «должны поработать».

Напомним, 13 апреля на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым Владимир Путин заявил, что допускать незаконные увольнения на предприятиях нельзя, а все компенсации уволенным должны выплачиваться.