На балтийском острове Рюген найден клад X века

На немецком острове Рюген в Балтийском море найден крупный клад, датируемый второй половиной X века, сообщает департамент культуры и защиты памятников федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Находка, обнаруженная в выходные, состоит из около 600 серебряных предметов, в том числе монет и украшений, передает РИА «Новости».

Департамент отмечает, что около 100 из найденных монет относятся к чеканке короля Дании и Норвегии Харальда I Синезубого. В южной Балтике это самая крупная находка таких монет.

На след клада археологов навели их коллега-любитель и 13-летний школьник, которые в январе нашли первые серебряные предметы.