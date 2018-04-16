Додон назвал удар по Сирии неправомерным

Молдавия выступает за международное расследование якобы имевшей место химатаки в сирийском городе Дума, заявил президент республики Игорь Додон.

Додон подчеркнул, что Молдавия осуждает применение химического оружия и призывает к созданию международной миссии для проведения независимого расследования в связи с «предполагаемой химатакой в сирийском городе Дума», передает РИА «Новости».

По словам Додона, ракетный удар США, Британии и Франции по Сирии до проведения такого расследования был неправомерным.

По словам президента Молдавии, эскалация конфликта в Сирии затрудняет не только работу миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), но и ставит под угрозу весь процесс мирного урегулирования.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии. Москва назвала удар по Сирии очередной попыткой сместить сирийского президента Башара Асада.