Москва и Токио дали взаимные разрешения морякам

Россия и Япония подписали меморандум о сотрудничестве, позволяющий морякам двух стран работать на судах друг друга.

Подписи под меморандумом поставили министр транспорта России Максим Соколов и министр государственных земель, транспорта, инфраструктуры и туризма Японии Кэйити Исии.

«Меморандум позволит японским и российским морякам работать на судах под флагами России и Японии, что укрепит сотрудничество между компаниями, занимающимися морскими грузоперевозками, и позволит активизировать экономические связи двух стран», – передает РИА «Новости» слова Исии.

Напомним, 24 марта 2018 года министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко заявил, что проекты сотрудничества между Москвой и Токио должны приобрести «конкретную форму» до встречи между лидерами двух стран в мае.