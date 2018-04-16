Джонсон счел удары по Сирии оправданными

Ракетный обстрел Сирии со стороны США, Британии и Франции был полностью оправдан, заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

«Действия Франции, Соединенного Королевства и США по совершению выверенного и пропорционального удара против объектов химического оружия – это была совершенно правильная вещь, правильная для Великобритании и правильная для мира», – приводит его слова РИА «Новости».

Джонсон признался, что рад «сильной международной поддержке», которую Лондон, Вашингтон и Париж получили за эти действия.

Он также в очередной раз подчеркнул, что атака не была направлена на попытку смены режима в Сирии.

Джонсон также сказал, что удары США, Великобритании и Франции по Сирии не переломят ход войны. «Их цель – четко заявить, что мы более не потерпим применения химического оружия», – сказал он.

Накануне Джонсон назвал удары по Сирии сигналом России в связи с Солсбери.