Блогеры высмеяли депутата за призыв растоптать iPad

Ярославского депутата Дмитрия Петровского, растоптавшего свой iPad, высмеяли пользователи Сети, предложив отказаться от Facebook и сжечь доллары.

Депутат от Ярославской области Дмитрий Петровский опубликовал в Facebook видео, где топчет свой iPad.

Ролик сопровождался надписью «А ты растоптал свой айфон? Или Айпад?».

В комментариях посмеялись над депутатом, предложив ему заодно отказаться от других американских товаров:

«Фейсбук не забудь удалить и выкинуть компьютер», – написал Roman Izmaylov.

«Я даже не знаю, как американцы это переживут, Трампу уже поплохело, и он готов на коленках ползать перед Путиным, лишь бы депутаты айпады не топтали», – посмеялся Андрей Домбковский.

«Начинать борьбу с ненавистными Штатами надо с уничтожения своих наличных долларов», – считает Brodiki Heh.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев допустил введение торговых мер против США.