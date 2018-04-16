Пушков ответил Хейли по поводу «недостойной» Сирии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Сирия «недостойна» переговоров с США.

«Хейли назвала Сирию «недостойной» переговоров с США. Прежде недостойной была КНДР. С ядерной бомбой стала достойной. Вопрос соотношения сил», – написал Пушков в Twitter.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Напомним, ранее постпред Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли заявила, что сирийские власти якобы «не заслуживают переговоров» с Вашингтоном.