Король Саудовской Аравии раскритиковал Трампа за решение по посольству в Иерусалиме

Эр-Рияд отвергает решение президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, заявил король Саудовской Аравии Салман на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ).

«Мы вновь отвергаем решение администрации США о переносе посольства в Иерусалим», – передает его слова РИА «Новости».

Саудовский король заявил, что столицей Палестины является Восточный Иерусалим.

Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях этого решения Трампа.