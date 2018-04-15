Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях

Во время учебных стрельб России в Балтийском море шведские СМИ занимались тем, что нагоняли страх на жителей Швеции, понятия не имея, что на самом деле происходит, пишет Blekinge Läns Tidning.

«В Швеции значительная часть СМИ, особенно вечерние газеты и один из крупных телеканалов сбились с курса, освещая это событие. Выходили статьи под такими заголовками как «Здесь Россия готовится к большой войне на Балтике», – отмечает издание, заметив, что СМИ на самом деле не имели понятия, что происходит, передает RT.

Низшей точкой в действиях СМИ, считает газета, стали действия телевидения, которое вообще стало опрашивать жителей города Карлскруны о том, как им живется во время российских маневров. Но люди вообще понятия не имели о том, что происходит, отмечает BLT.

Утверждения же СМИ о том, что учения проходят в 15 километрах от шведского побережья, вообще было «чистейшей воды дезинформацией», пишет издание, так как территория Швеции тянется на расстоянии 22 километра от побережья.

«Таким образом шведские СМИ неосознанно поспособствовали формированию и распространению в Швеции страха перед относительно рудиментарными российскими маневрами», – пишет газета.

Отметим, что тревогу били и в Прибалтике: так, депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс заявил, что прибалтийской республике нужно наблюдать за российскими учениями в Балтийском море, чтобы не позволить им «испортить Пасху».

Речь идет о тренировочных ракетных пусках в Балтийском море, которые Россия провела 4-6 апреля.