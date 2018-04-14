Порошенко назвал удар коалиции США по Сирии вынужденным шагом

Президент Украины Петр Порошенко назвал удар США, Франции и Британии по Сирии вынужденным, но оправданным шагом.

«Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг. Это – справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности – химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей», – написал Порошенко в Twitter.

Он добавил также, что Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар западной коалиции по Сирии является грубым и наглым нарушением международного права. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии.