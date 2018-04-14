В Совфеде объяснили, к чему может привести удар США по Сирии

Удар стран Запада по Сирии может привести к началу нового этапа вооруженного конфликта в этой стране, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Сегодняшняя американская атака может стать новым этапом вооруженного конфликта в Сирии. И именно на недопущении такого сценария должны сконцентрироваться страны ООН», – передает РИА «Новости» слова Бондарева.

Он заявил также, что атака на Сирию найдет достойный ответ от стран, заинтересованных в стабилизации на Ближнем Востоке.



«Убежден, что за грубым нарушением всех международных правовых норм воспоследует достойный ответ от стран, нацеленных на стабилизацию на Ближнем Востоке и в мире в целом. Нельзя позволять расшатать ситуацию в стране, которую буквально по крупицам собирали после победы над основными силами террористов», – сказал Бондарев.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар западной коалиции по Сирии является грубым и наглым нарушением международного права. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

Напомним, ранее в субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ракетные удары США и их союзников по Сирии являются прямым актом агрессии и вовлекают мир в войну.