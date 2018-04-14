Зюганов прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что сообщения о его госпитализации являются «болтовней».

«Это болтовня всякая, все нормально», – передает слова политика РИА «Новости».

Напомним, в четверг сообщалось, что Зюганов перенес сложную операцию и находится в реанимации одной из московских больниц.

В КПРФ опровергли сообщения в соцсетях об экстренной госпитализации Зюганова. Вместе с тем в пятницу утром Зюганов на пресс-подход к журналистам не вышел.