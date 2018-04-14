Италия отказалась предоставить союзникам базы для удара по Сирии

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони сообщил, что его страна ясно дала понять союзникам, что не намерена предоставлять свои базы для ракетных ударов по Сирии.

Джентилони отметил, что США и европейские страны, атаковавшие Сирию, являются союзниками Италии. «Наши связи с США тесные и особые, но в этот раз мы настаивали и дали понять, что логистическая помощь [со стороны Италии] не может подразумевать, что удары могли осуществляться с территории [нашей] страны», – приводит его слова ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что даже ближайшие союзники США отказываются «наказывать Асада».

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.