Небензя призвал США не подводить мир к опасной черте

Соединенным Штатам и их союзникам придется отвечать за негативное развитие событий в Сирии в случае силовой акции против ближневосточной страны, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Организации.

Небензя отметил, что события вокруг Сирии «развиваются по опасному сценарию, грозящему далеко идущими последствиями для глобальной безопасности». «Вся ответственность в таком случае ляжет на Соединенные Штаты и их союзников, – сказал дипломат», – приводит его слова ТАСС.

Москва призвала руководство США и европейских стран «немедленно одуматься, вернуться в международно-правовое поле и не подводить мир к опасной черте».

Российский постпред предостерег, что негативное развитие ситуации в Сирии «чревато глобальными последствиями». Он отметил, что США взяли курс на раскручивание военного сценария в Сирии. «Этого допустить нельзя», – указал Небензя.

Небензя также заявил, что лидерам террористических формирований в Сирии отдан приказ идти в наступление после возможного удара США. До этого Трамп обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс.