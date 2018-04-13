Небензя назвал поведение США недостойным для постоянного члена СБ ООН

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что поведение США по ситуации в сирийской Думе недостойно для статуса постоянного члена Совбеза ООН.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Совет Безопасности ООН проводит открытое заседание по ситуации вокруг Сирии. Ранее Россия запросила проведение встречи с участием генерального секретаря всемирной организации.

Напомним, в среду президент США Дональд Трамп заявил, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии. Это вызвало новый виток дискуссии о том, что в Сирии возможно прямое столкновение России и США.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о напряженной ситуации в регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.